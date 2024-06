A cura della Redazione

Grande successo per la Giornata di prevenzione e screening organizzata ieri 1° giugno 2024 dalla Pro Loco Oplonti “Marina del Sole”. Oltre 50 le persone, tra cui turisti di passaggio, che hanno confluito nei locali dell’Associazione per eseguire il check-up con la professionalità dei medici coinvolti.

Il dott. Massimiliano Raiola ha effettuato una valutazione posturale e successivamente ha dato consigli a tutti i pazienti sul come evitare dolori alle articolazioni.

Con il dott. Samuel Scuotto si è parlato dei disturbi del sonno e respiratori, in particolare si è affrontata l’OSA, l’Apnea Ostruttiva nel Sonno, di cui molti italiani soffrono. Infine grazie al dott. Luigi di Maio sono stati effettuati controlli dell’udito e la revisione apparecchi acustici spiegando in che modo possiamo prenderci cura delle nostre orecchie ed evitare i cosiddetti “tappi di cerume”. Non sono mancate le donazioni di sangue effettuate dall’Associazione AVIS che invieranno a ciascun pazienze le analisi del sangue via e-mail.

“Noi tutti della Pro Loco siamo felicissimi dell’iniziativa di oggi dedicata alla prevenzione e allo screening – ha commentato il presidente Luigi Scognamiglio -. Ringraziamo ancora una volta i medici che hanno accettato il nostro invito, dedicando il loro tempo per questa bellissima iniziativa. Siamo certi che la collaborazione non sarà l’ultima e faremo in modo di organizzare future giornate di screening e prevenzione per la popolazione. Non mancano i ringraziamenti ai ragazzi della Pro Loco che hanno organizzato la sede e hanno gestito le prenotazioni e le visite in modo impeccabile”.