A cura della Redazione

Circolava smarrito nei pressi di Torre Annunziata sud, assetato ed affamato. Un Husky siberiano di pochi mesi è stato soccorso da un collaboratore del Centro Mavis che gli ha dato assistenza, e poi, non sentendosela di lasciarlo per strada, lo ha portato con sé a lavoro…

Da qui cure e attenzioni non sono mancate, passando per veterinario e toilettatore e attivando la macchina social dei post.

In poche ore Peter (così è stato ribattezzato il cucciolo pensando a quel Peter Pan che smarrito trova la sua isola felice) è stato adottato da una bella famigliola.

Il collaboratore che lo ha notato e portato con sé si chiama Maurizio Organista, in servizio al centro polidiagnostico Mavis Torre Annunziata. Maurizio ha avuto la sensibilità del vero amico degli animali e noi gliene siamo riconoscenti, come sicuramente lo saranno in tantissimi.

Tutte le storie di abbandono dovrebbero avere questo lieto fine. Torre ha un cuore grande e la catena della cura e della solidarietà che si è attivata lo dimostra