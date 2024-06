A cura della Redazione

In occasione delle prossime consultazioni elettorali a Torre Annunziata, gli uffici demografici resteranno aperti oltre al solito orario di apertura al pubblico, esclusivamente per il rilascio delle carte d’identità agli elettori, nei giorni e negli orari come di seguito indicati:

lunedì 3 giugno 2024 dalle ore 13:45 alle ore 16:30;

martedì 4 giugno 2024 dalle ore 13:45 alle ore 16:30;

mercoledì 5 giugno 2024 dalle ore 13:45 alle ore 16:30;

venerdì 7 giugno 2024 dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:45 alle ore 16:30;

sabato 8 giugno 2024 dalle ore 9 alle ore 23;

domenica 9 giugno 2024 dalle ore 7 alle ore 23.

Si comunica, altresì, che il giorno lunedì 10 giugno 2024 gli Uffici Demografici saranno aperti al pubblico esclusivamente per i servizi indifferibili.