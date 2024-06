A cura della Redazione

Dopo la bufera abbattutasi sul candidato sindaco di Torre Annunziata Carmine Alfano, in seguito all’articolo pubblicato da L'Espresso, in cui il docente universitario si lascia andare ad affermazioni molto discutibili, espresse durante una conversazione con alcuni studenti, lo stesso Alfano pubblica un video sulla sua pagina Facebook in cui tenta di dare una spiegazione al suo censurabile comportamento.

Riportiamo in modo integrale, senza alcun commento, le sue dichiarazioni.

“Buonasera a tutti. Devo urgentemente procedere ad alcune spiegazioni e precisazioni. Ho rispetto e riconosco ogni forma di libertà sia ideologica che identitaria; credo nella libera espressione del proprio essere e sentire che ogni individuo ha diritto di manifestare senza alcun timore; respingo ogni forma di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale; non ho mai, e ripeto mai, espresso giudizi né valutato il modo di essere di una persona sulla base del suo orientamento sessuale.

Le frasi riportate da L'Espresso - continua Alfano - le ho dette in un contesto di estrema goliardia ed hanno un significato sarcastico, paradossale e clamorosamente inverosimile, senza l’intenzione di offendere alcuno. L’intento di chi le ha estrapolate e diffuse a solo 5 giorni dalle urne ha un evidente e spregevole intento di mettere in ombra la mia persona come uomo, come professionista e come sindaco (forse voleva dire come candidato sindaco, ndr). In ultimo bisogna considerare che le liste che compongono la mia coalizione sono state aperte a tutte le identità, libertà ed espressione”.