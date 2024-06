A cura della Redazione

Le nuove tecnologie hanno modificato sensibilmente il modo tradizionale di approcciarsi a determinati servizi, basta pensare ai pagamenti per i quali prima si ricorreva solamente al denaro contante. Poi, a partire dagli Anni ‘80-90 c’è stato il massiccio avvento delle carte di credito e di debito. Infine, dal nuovo Millennio, sono giunte nelle nostre tasche carte prepagate e portafogli digitali, completamente smaterializzati, ma disponibili in qualsiasi momento senza averli fisicamente con sé. Basta un cellulare o un qualsiasi dispositivo connesso ad internet per poterli raggiungere.

Nella rivoluzione degli e-wallet, si è fatto strada un metodo di pagamento che si è distinto tra gli altri per motivi di sicurezza e praticità di utilizzo. Parliamo di PayPal. Esso è così diffuso che è arrivato anche nei negozi fisici per pagare, tra le altre cose, la spesa o una pizza tra amici. I vantaggi sono tanti, specialmente nei rapidi trasferimenti di denaro da un account ad un altro senza passare per lunghe attese di lavorazione, ma a piacere è soprattutto la protezione dell’utente iscritto sulla piattaforma di pagamento digitale da ogni possibile tentativo di truffa ai suoi danni.

Una circostanza che ha spinto anche il settore dell’iGaming ad introdurre PayPal tra i metodi di pagamento accettati. Vediamo più nel dettaglio come questo sistema riesca a proteggere gli utenti nel settore del gioco digitale.

Sistemi di crittografia avanzata

PayPal è stata tra le prime piattaforme ad applicare l’utilizzo di sistemi di crittografia avanzata per proteggere dati personali sensibili degli utenti iscritti e le transazioni finanziarie effettuate attraverso di essa. Se si intende ricercare, quindi, una lista dei casinò Paypal, si può consultare la recensione completa su truffa.net che raccoglie i più autorevoli operatori del settore che annoverano tale metodo di pagamento.

Nel campo dell’iGaming, tutto questo si traduce nella possibilità di ricaricare il proprio conto di gioco o riscuotere vincite in modo totalmente sicuro, dato che i propri dettagli personali, come l’anagrafica o le carte di pagamento associate al proprio account, verranno protette e rese indecifrabili a soggetti terzi che provino a violare le norme di sicurezza imposte da PayPal, anche qualora riescano a manomettere i sistemi di protezione dell’operatore di gioco cui si è iscritti.

Garanzia dell’utente: rimborsi per transazioni sospette o non autorizzate

A differenza di altri metodi di pagamento, poi, Paypal garantisce l’utente che usi questo metodo di pagamento da possibili transazioni non autorizzate o sospette, interrompendo immediatamente il processo di pagamento e, in caso di reclamo da parte dell’utente, provvedendo al rimborso dell’ammontare non dovuto. Questo vale, oltre che per l’e-commerce o per gli studenti che rinnovano gli abbonamenti della Circumvesuviana, anche per quelle giocate che l’operatore di iGaming dovesse ritenere non congrue alle abitudini di gioco del giocatore iscritto alla piattaforma. O, ancora, per flussi di giocata anomali, in modo tale da tutelare sé stessa e il cliente allo stesso tempo.

Ciò è possibile grazie al duro lavoro di monitoraggio e controllo fatto in tempo reale sulle singole transazioni da parte di PayPal, che avvisa, in caso di sospetti, l’operatore di gioco, bloccando ogni possibile operazione per salvaguardare l’utente.

Ambiente di gioco sicuro

Ovviamente, quando una piattaforma di gioco in rete inserisce tra i metodi di pagamento accettati anche Paypal, quello che si viene a creare è un ambiente di gioco che fa sentire gli utenti al sicuro da brutte sorprese. Quasi tutti i casinò online italiani con licenza AAMS, infatti, inseriscono la piattaforma americana nata sul finire degli Anni ‘90 tra i metodi di pagamento accettati.

La reputazione di questa piattaforma di pagamenti digitali è così importante in tutto il mondo da permettere agli utenti di scegliere, quasi a botta sicura, i siti che lo menzionano tra i payment methods disponibili. Lo stesso vale per i siti di gioco digitale, quasi fosse un bollino di garanzia e certificazione di pari importanza rispetto a quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Anche perché PayPal è solita non concedere il proprio servizio e legare la propria immagine a tutti quei siti che vengano segnalati come poco sicuri o illeciti dai governi locali, italiano compreso.