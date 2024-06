Riconoscimento per Mariasole Di Maio ricevuto alla Camera dei Deputati a Roma per il suo impegno di attrice e artista nel mondo dello spettacolo.

Mariasole, nata a Torre Annunziata nel 2003, è tra le promesse italiane più attese e i suoi ruoli, mai banali, dimostrando doti di bravura e impegno sociale non comuni.

L’artista torrese già a cinque anni inizia a seguire corsi di spettacolo e debutta poi nel mondo della televisione in diversi spot pubblicitari per brand importanti come Enrico Coveri, Original Marines, San Bitter, Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Nel 2010 entra nel cast televisivo di “La Nuova Squadra: Spaccanapoli”.

Con “Il Diario di Carmela” debutta da protagonista al cinema nel 2017 mentre nel 2020 è al teatro con “Figlie di cagna”.

Dal 2021 entra a far parte dello straordinario cast di “Un posto al Sole”, soap opera di Rai 3, programma record di longevità televisiva.

Mariasole ama molto il mare e gli sport, praticando attivamente equitazione e sci. Sui canali social, la soddisfazione e l’emozione per il prestigioso premio:

“Alla Camera dei Deputati ho ricevuto un riconoscimento di eccellenza dall’intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori” per il mio lavoro di attrice nell’aver interpretato personaggi dalle storie tanto difficili quanto reali. Ne sono onorata. È necessario che il lavoro sulle storie che raccontiamo vada oltre lo schermo. E nessun luogo è migliore di questo”.