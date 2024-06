A cura della Redazione

"Il mare antistante la Villa Comunale di Castellammare di Stabia è balneabile. La conferma arriva dagli ultimi rilevamenti effettuati lunedì scorso da Arpac che attestano ancora una volta la qualità delle acque. Un risultato storico, frutto del lavoro sinergico tra Regione Campania, Eic e Gori portato avanti in questi anni". E’ l’annuncio Mario Casillo, capogruppo del PD in consiglio regionale.



"Finalmente possiamo restituire il mare agli stabiesi - continua Casillo -. La balneabilità delle acque rappresenta non solo un traguardo significativo per i residenti, ma anche un'opportunità per il rilancio turistico di quest'area, che può ora vantare un mare pulito e accessibile a tutti. Ma il nostro lavoro non si ferma qui: l'obiettivo per il 2025 è il disinquinamento del fiume Sarno e il pieno recupero della balneabilità lungo tutta la costa, da San Giovanni a Teduccio a Massa Lubrense, che resta la nostra priorità".



"Per quanto riguarda l'arenile di Castellammare di Stabia, come concordato con il sindaco Luigi Vicinanza, il prossimo passo sarà la conferenza dei servizi, prevista per il mese di luglio in Regione Campania – conclude il capogruppo regionale -. Sarà un incontro determinante per pianificare interventi mirati a valorizzare e mettere in sicurezza il litorale, rendendolo ancora più accogliente e fruibile”..