Continua l’opera degli artisti torresi con i murales gentili.

Teatro di un grande murale è vico Gelsomino, la stradina di fronte piazza Nicotera che porta al quartiere Provolera. Per l’occasione sarà “ribattezzato" “Vicolo delle Favole”.

Infatti di volta in volta saranno dipinti sulle pareti dei palazzi i personaggi fiabeschi: Biancaneve e i sette nani; Cappuccetto Rosso; Aurora, la bella addormentata nel bosco; ecc..

Poi si proseguirà altrove con murales dedicati a mestieri e personaggi storici di Torre Annunziata, realizzati dagli artisti Rosa Scarica e Nicola Russo (Neotto).

Ma torniamo a vico Gelsomino e al murales dell'artista Valentino Marasco raffigurante un mondo fatato, con l'immancabile castello, la Fata turchina, Pinocchio e Cenerentola.

«All'inizio del vicolo ci saranno delle frasi scritte – commenta l’ambasciatrice del progetto “Costruiamo gentilezza” Anna Vitiello - perché abbiamo bisogno di sognare, di sperare di ritrovare l'incanto ancora vivo negli occhi dei bambini. Quindi attraverso queste immagini di grande bellezza, noi risvegliamo l'entusiasmo e la speranza in ognuno di noi. C'era una volta e c'è ancora...".

Iniziati sulle rampe del porto oplontino, i murales poi si sono diffusi nel quartiere Provolera e nel vicoli della Marina (borgo Pescatori), diventando poi una vera e propria attrazione non solo per i cittadini torresi ma anche per turisti.