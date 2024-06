A cura della Redazione

Quando apriamo l’armadio , possiamo notare capi e accessori che, nonostante il tempo che passa, rimangono saldi nell’elenco di quelli ce, in qualche modo, vengono usati.

In merito ai secondi, non si possono non citare i cappellini da baseball. Tra i vantaggi che li contraddistinguono è possibile menzionare senza dubbio la versatilità - si adattano a varie declinazioni del look informale - e la possibilità di utilizzo in ogni momento dell’anno.

Nel panorama dei cappellini da baseball attualmente in voga, spiccano alcuni modelli che si distinguono per design innovativi e materiali di alta qualità.

Tuttavia, nonostante brand come New Era, Nike e Adidas continuino a dominare il mercato con proposte che vanno dal classico stile sportivo a versioni più urban e fashion, è doveroso sottolineare come grazie ad aziende specializzate nella customizzazione – e in tal senso questi cappellini personalizzabili di Fullgadgets fungono da esempio – sia possibile realizzare dei copricapi unici e originali mediante l'applicazione di stampe o ricami.

Ad ogni modo, tralasciando la personalizzazione (che è un capitolo a parte) esistono dei modelli prodotti dai marchi più noti che si distinguono per popolarità e stile.

Quali sono quelli più in voga in questo periodo? Scopriamolo nelle prossime righe!

Cappellini da baseball in denim

Il denim è un tessuto che ha letteralmente rivoluzionato la storia della moda e, in generale, della società. In questo periodo, stanno tornando di moda i capi e gli accessori realizzati con questo materiale e i cappellini da baseball sono richiestissimi.

Li portano sia gli uomini, sia le donne. Hanno il vantaggio di poter essere inclusi in look total denim, ma anche in outfit caratterizzati da capi realizzati con altri materiali.

Tra i brand che li hanno introdotti nelle loro collezioni spiccano marchi storici del mondo del denim, come per esempio Diesel.

Cappellini con frasi motivazionali

Sono diversi i brand che, negli ultimi tempi, ispirandosi alle suggestioni lanciate dagli influencer dai loro profili hanno iniziato a commercializzare, tramite le proprie collezioni, cappellini con frasi motivazionali.

Accessori che, non a caso, si prestano molto bene alla creazione di post social virali, sono, ancora una volta, un dettaglio di look che incontra le esigenze e i desideri di persone con gusti differenti.

Dettagli fiammanti

Tra i modelli di cappellino da baseball più apprezzati del momento, spiccano indubbiamente quelli caratterizzati dalla presenza di fiamme.

Presenti nelle collezioni di brand che, come Balenciaga, fanno sempre parlare per l’originalità delle proprie creazioni, sono un fantastico omaggio all’estetica di un genere musicale che non tramonta mai: il punk.

Cappellini da baseball rosa

I cappellini da baseball rosa stanno letteralmente impazzando da un anno e mezzo a questa parte. La popolarità di questo colore è un riflesso del successo del film Barbie, che continua a regalare tantissimi spunti fashion perfetti sia per gli uomini, sia per le donne.

Un accessorio di lusso

Come già accennato, il cappellino da baseball è un accessorio versatile. Nato in un contesto sportivo nel XIX secolo, si è evoluto e, grazie sia ai creator web, sia a tantissimi designer che ne hanno reinterpretato l’essenza, è entrato a far parte del novero degli accessori fashion.

A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa la sua presenza nelle collezioni di brand come Gucci. In quest’estate 2024, il cappellino da baseball con i colori classici del marchio, ossia il rosso - che, dettaglio che non tutti conoscono, è un richiamo alle giacche degli aristocratici inglesi - e il verde, è un vero e proprio must have.

Non c’è che dire: quello che sembra un accessorio fashion tra i più semplici, è invece un esempio di come la creatività di chi lavora nel mondo della moda possa creare meraviglie che rimangono al centro dell’attenzione per anni.