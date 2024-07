Dopo circa 75 anni di ininterrotta attività della famiglia Pettorino nel campo della grande distribuzione (ottobre 1949), i due supermercati di corso Umberto I e Largo Fabbrica d’Armi a Torre Annunziata vengono ceduti ad uno dei più grandi gruppi del settore a livello nazionale.

Attualmente i due supermercati sono chiusi, ma riapriranno al più presto. Saranno garantite le prospettive lavorative future dei circa 30 collaboratori che operano nei due supermercati.

La famiglia Pettorino ha fatto la storia nel campo della grande distribuzione a Torre Annunziata, quando ancora non esistevano i grandi gruppi imprenditoriali. Serietà, competenza e professionalità sono stati il “marchio di fabbrica della famiglia”,

Ora non vedere più la scritta “Supermercato Pettorino” davanti agli ingressi dei due grandi magazzini lascia tanta nostalgia e un po’ di amarezza per quello che è stato ed ora non è più.

Alla famiglia Pettorino va il ringraziamento e il saluto affettuoso da parte di tutti i cittadini torresi per i 75 anni della sua attività in una realtà difficile come la nostra, e per aver contribuito a dare lavoro stabile e duraturo alle decine di famiglie che si sono alternate in questo lungo periodo di vita dei due supermercati.

Un pezzo di storia della città viene messo in soffitta, ma per i meno giovani rimane il ricordo del primo insediamento della grande distribuzione a Torre Annunziata, quando il boom economico aprì la strada ad un nuovo modello di sviluppo.