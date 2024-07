A cura della Redazione

Il Centro per l’Impiego di Pompei – per conto di un'importante catena di parrucchieri con sede a Torre Annunziata – ricerca i seguenti profili:

- Parrucchiere per signora. Requisiti: età massima 40 anni, possesso di licenza media. Esperienza di almeno due anni nello svolgimento di trattamenti estetici per capelli e per il cuoio capelluto, effettuazione della piega base, preparazione del colore e conoscenza della colorimetria.

- Barbiere. Requisiti: età massima 40 anni, possesso di licenza media. Esperienza nella mansione di almeno un anno.

- Estetista di manicure. Requisiti: età massima 40 anni, possesso di licenza media. Esperienza nella mansione di almeno un anno.

Si informa, altresì, che per tutti i profili summenzionati è prevista la possibilità di temporanei spostamenti dalla sede di Torre Annunziata ad altra sede entro 25 km. Le persone interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono inviare il proprio curriculum vitae entro il 16 luglio 2024 all’indirizzo e-mail cpipompeilavoro@regione.campania.it, indicando in oggetto PARRUCCHIERE.

Con l'adesione, si fornisce consenso al trattamento dei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/03.

