Il Comune di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito N30, ha approvato l’Avviso Pubblico per la selezione degli utenti delle Ludoteche per la Prima Infanzia, sedi di Torre Annunziata e di Trecase, per l’anno educativo 2024/2025.



Il servizio, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa tra i 6 e i 36 mesi residenti nei comuni di Torre Annunziata e di Trecase, si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e si articolerà su n. 2 sedi:

sede di Torre Annunziata, via Giuseppe Parini n. 78 (Piano Terra), che ospiterà n.24 bambine e bambini residenti a Torre Annunziata;

sede di Trecase, via Carlo Cattaneo n. 35, che ospiterà n. 20 bambine e bambini residenti a Trecase.

L’istanza di ammissione (pubblicata sul sito del Comune di Torre Annunziata) va presentata entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/08/2024 all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza.

AVVISO PUBBLICO

MODELLO PER LA DOMANDA