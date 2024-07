A cura della Redazione

Che i vigili urbani a Torre Annunziata fossero in numero insufficiente per garantire i normali servizi a cui sono deputati, è una cosa risaputa. Che per strada se ne vedessero pochissimi, è altrettanto sotto gli occhi di tutti.

Ecco perché la prima cosa a cui ha pensato il neo eletto sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo è stata quella di incrementare l’organico della Polizia Municipale.

“Ieri ho dato disposizioni per l’avvio del procedimento per l’assunzione, nel più breve tempo, di nove agenti di Polizia Municipale - scrive il sindaco in un post su Facebook -. Il tema della sicurezza e del controllo del territorio è centrale nell’agenda della mia amministrazione.

Il corpo di Polizia Municipale sconta da anni una carenza d’organico: procedere subito alle assunzioni di nuovo personale era indispensabile. Da agosto entrerà in servizio una nuova unità, ad ottobre gli altri 8 agenti".

Vigili non solo per strada ma anche in auto per pattugliare la città e contrastare la sosta selvaggia e in doppia fila. "Da subito, poi, ho indicato come prioritario, nell’organizzazione del servizio, il potenziamento delle pattuglie addette alla viabilità per il contrasto al disordine e alla sosta selvaggia. Ci vorrà tempo per ripristinare le regole - conclude Cuccurullo -, ma era fondamentale iniziare”.