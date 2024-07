A cura della Redazione

Passeggiando lungo l’arenile che dal Lido Azzurro va verso capo Oncino, abbiamo notato un gruppo di persone all’opera per pulire la spiaggia pubblica. Ci siamo avvicinati e tra loro abbiamo subito individuato il “mitico” Andrea Gallo.

È un dipendente del Comune di Torre Annunziata che da oltre dieci anni si occupa della pulizia dei tratti di spiaggia frequentati da chi non può permettersi di noleggiare lettini e ombrelloni nei diversi lidi del nostro litorale. E anche del parco Parnaso, addirittura abbellendolo con piante.

Pur essendo in ferie e in prossimità della pensione (a gennaio prossimo), Andrea si occupa con passione e dedizione alla pulizia delle spiagge, affiancato di volta in volta da gruppi di volontari che restituiscono decoro agli arenili pubblici della nostra città. E non sono i soli, perché da diversi anni c’è un nostro concittadino, Eduardo Ammendola (nella foto sotto), che si dedica quasi esclusivamente al lido “Mappatella”, raccogliendo rifiuti di vario genere e depositandoli nei rispettivi contenitori sulle scale di accesso alla spiaggia.

E ogni mattina vediamo anche un “torrese doc”, Michele, che pur abitando a Pompei, viene a Torre al Lido Azzurro, cammina lungo tutto il bagnasciuga con una busta, raccogliendo soprattutto oggetti di plastica e polistirolo in riva alla spiaggia o in mare. Ed, ancora, Alessandro Raio, un ex percettore del reddito di cittadinanza dislocato presso Villa Parnaso, che è rimasto legato al suo amico Andrea Gallo e lo coadiuva volontariamente nel suo lavoro di pilizia della spiaggia.

E in un precedente articolo abbiamo raccontato anche la “storia” del volontario Francesco Coppola che da Ottaviano viene al Mappatella e tra un tuffo e l’altro pulisce questo tratto di spiaggia e anche l’arenile dell’ex Lido Santa Lucia. Il senso civico di tutti questi volontari è veramente alto e dovrebbe essere di esempio per i tanti bagnanti che, invece, dopo aver trascorse ore al mare, vanno via lasciando sulla spiaggia rifiuti di ogni genere. Se ognuno facesse per intero il proprio dovere, avremmo un arenile sempre pulito e accogliente.