A cura della Redazione

Ogni anno la stagione estiva registra un fortissimo calo delle donazioni in tutta Italia ed anche nell’Asl Napoli 3 Sud. Quest’anno la raccolta in Campania è stata al di sotto del consumo già negli scorsi mesi di maggio e giugno, facendo registrare un saldo negativo fra donazioni e trasfusioni. Si tratta di un problema diffuso sull’intero territorio regionale campano con la conseguente difficoltà a reperire sangue.

Il fabbisogno complessivo annuo per l’ASL Napoli 3 Sud è di circa 12mila unità di sangue ma per arrivare ad una tale quantità di donazioni abbiamo bisogno di tutto il supporto possibile da parte del milione di cittadini residenti in questa ASL e di tanta generosità e solidarietà.

Donare può salvare la vita altrui ma significa anche fare un regalo a sé stessi perché si fanno le analisi del sangue per le principali malattie infettive e metaboliche ed è quindi l’occasione per un check up della propria salute.

Ai donatori di sangue che si presentano presso i centri dell'Asl Napoli 3 Sud vengono effettuate le analisi del sangue.

È anche possibile donare attraverso le associazioni di volontari convenzionate con l’Asl:

AVIS Torre del Greco

Fincantieri Castellammare di Stabia

Fratres (sezioni di Agerola, Pimonte, Poggiomarino, Sant’Antonio Abate e Torre Annunziata).

In quest’ultimo caso bisogna contattare le singole associazioni per informarsi su date e orari delle raccolte previste e destinate all’ASL Napoli 3 Sud. Può donare chiunque, purché sia sano, d’età compresa fra i 18 ed i 65 anni, di peso corporeo non inferiore ai 50 Kg.

Prima di andare in vacanza passa a donare il sangue, è un gesto di generosità e solidarietà verso chi ha bisogno ed un’attenzione verso la tua stessa salute.

Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ASL Napoli 3 Sud

Presidio Ospedaliero “San Leonardo” Castellammare di Stabia

Direttore: Dr Eduardo Gattola

Coordinatore infermieristico ff: Lucia D’Aniello

Tel. 081.8729418 (accettazione donatori) - 081.8729419 (sala visite donatori)