A cura della Redazione

Gli accessori rappresentano molto più di semplici dettagli: vale per le attività del tempo libero come per i gadget proposti dalle aziende.

Si tratta di oggetti in grado di personalizzare lo stile della persona e persino valorizzare l’immagine del brand. La loro definizione andrebbe sempre fatta con particolare attenzione e oggi vi proponiamo 5 idee interessanti.

Borracce personalizzati: stilose ed eco-friendly

Le borracce personalizzate si rivelano una valida alternativa all’utilizzo delle classiche bottiglie di plastica, le quali hanno un impatto in termini di inquinamento alquanto rilevante.

Questo accessorio, nella versione custom made, consente alle realtà del business di ottenere un’immagine che ha un significato particolare, soprattutto se si mettono i colori e il logo del marchio in primo piano.

Portachiavi: l’accessorio indispensabile

Chi non ha bisogno di portare con sé le chiavi di casa, quelle dell’ufficio, della bicicletta e della macchina, per fare degli esempi? Il portachiavi è un oggetto che risulta davvero molto utile, soprattutto se può essere personalizzato aggiungendo un apribottiglie o una torcia. Diventa, così, ancora più pratico e multifunzionale.

Porta sacchetti per cani: essenziali quando si va a spasso con Fido

Chi ha un cane lo sa: con la pioggia o col sole il momento della passeggiata, insieme alla pappa e alle coccole, è il più atteso. Avere a disposizione un porta sacchetti comodo e pratico, ma anche simpatico da vedere e facilmente individuabile si rivela un’idea vincente, ideale per non dimenticarlo a casa. Si potranno personalizzare persino le bustine, così da avere tutto in pendant.

Shopper: la valida alternativa alla busta dei negozi

Quante volte capita di uscire per fare la spesa o semplicemente un giro in centro e accorgersi, una volta che si è nel negozio, di avere bisogno di una busta per i propri acquisti?

Una situazione che può essere facilmente evitata, portando con sé una shopper in tessuto: più comoda, resistente e meno impattante sull’ambiente. Un accessorio must have non solo per le donne ma anche per gli uomini, che potranno tenerne una in tasca, nel marsupio o nello zainetto.

Penna: perché scrivere a mano è sempre attuale

Ci siamo ormai abituati a prendere appunti sul cellulare o sui dispositivi digitali. Nonostante l’impatto delle tecnologie di nuova generazione c’è un oggetto il cui utilizzo non è passato mai di moda: la penna, meglio ancora se coadiuvata da un taccuino o da un’agenda.

La penna torna utile alla posta e negli uffici in generale, ma anche per non perdere un’idea che è sopraggiunta proprio in quel momento e che può aspettare, ma solo per un breve lasso di tempo.

Ancora un’idea: l’ombrello, in caso di pioggia

Il clima non è più quello di una volta e può capitare nel pieno di una giornata di sole luminosissima che si metta improvvisamente a piovere.

È in questi casi che si rimpiange di non aver portato un ombrello con sé: un oggetto che si rivela un potenziale gadget interessante anche per le aziende. Riceverne uno di qualità e resistente al vento, nonché delle dimensioni giuste da portare in borsetta, si rivela quanto mai gradito.