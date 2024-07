A cura della Redazione

Continua l’operazione di pulizia straordinaria e lavaggio delle strade di Torre Annunziata. Altri sei appuntamenti ad iniziare dal venerdì 1 agosto e fino al 9 agosto.

Ci sarà, per l'occasione, l’istituzione, in via provvisoria e straordinaria, del divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, di tutte le categorie di veicoli, a far data da giovedì 1 agosto 2024 dalle ore 06.00 alle ore 08.00 nelle strade e nei giorni indicati dal calendario seguente.

Il calendario di date e zone oggetto di pulizia e lavaggio:

giovedì 1 agosto 2024: Penniniello, Lungomare di Oplonti, Via Gasometro, Largo Marchese, Via XXI Gennaio, Via D’Angiò, Largo Ferriera Vecchia, Darsena Pescatori, Via Caracciolo, Via G. Marconi, Viale C. Colombo, Rampa Nunziante, Via Caravelli da civ. 37 ad angolo Via Prota, Via Prota, Via Raffaele Pastore – Tratto autostrada Torre Nord, Via San Marcellino, Piazzale Stadio Giroud, Via Avallone, Via Staiano, Via Gambardella, Via Maresca, Via Staiano, Via Gambardella, Via Maresca.

venerdì 2 agosto: Penniniello, Via Simonetti, Via Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostrada a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo Via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena ad altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale; Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Rione Unra Casas, Via G. Murat, Via Sepolcri, Corso Garibaldi, Via G.Murat, Via Sepolcri, Corso Garibaldi.

Martedì 6 agosto: Traversa Plinio, Via Plinio, Via Comunale Schito, Via San Fermo, Via Terragneta, Via Saline, Via Magenta, Via Solferino, Via Provinciale Schiti, Via Bottaro, Via Castriota, Rione Deriver compreso Parcheggio · Rione Deriver compreso Parcheggio.

Mercoledì 7 agosto: Penniniello, Via Simonetti, Via Epitaffio – Traversa Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostrada a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena da altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale, Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Via Vittorio Veneto da angolo Corso Garibaldi a via S. Francesco di Paola, Via Epitaffio, Traversa Epitaffio, Via Vittorio Veneto da angolo Via Sepolcri a via S. Francesco di Paola.

Giovedì 8 agosto: Traversa Plinio, Via Plinio, Via Comunale Schito, Via San Fermo, Via Terragneta, Via Saline, Via Magenta, Via Solferino, Via Provinciale Schiti, Via Bottaro, Via Castriota, Via Oplonti, Via Mazzini, Via Oplonti, Via Mazzini.

Venerdì 9 agosto: Rione Deriver, Via Simonetti, Via Epitaffio, Via Sepolcri da rotonda uscita autostradale fino a Largo Cimitero, Via A.Volta, Via del Principio da angolo Via V. Veneto a Via Carola, Via Carola, Via Torretta di Siena da altezza ponte autostradale fino al confine con Boscoreale, Nucleo Sannino, Rampa Porto, Discesa Equipaggi, Rampa Naviganti, Via Settetermini, Traversa Andolfi, Via Cipriani, Piazza Ernesto Cesaro zona antistante Chiesa e lato sinistro direzione Corso Vittorio Emanuele, Piazza Ernesto Cesaro zona antistante Chiesa e lato sinistro direzione