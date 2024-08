A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata rende noto a presidenti, segretari e scrutinatori delle elezioni comunali/europee dell’8-9 giugno e del ballottaggio del 23-24 giugno che sono in pagamento i relative compensi.



Pertanto le somme spettanti sono disponibili presso l’Istituto bancario BNL, filiale di Torre Annunziata, via dei Mille 1, 80058.



I beneficiari del pagamento, seguendo l’ordine di seguito elencato, potranno incassare il compenso presentando allo sportello un documento di riconoscimento in corso di validità ed il proprio codice fiscale.



I pagamenti seguiranno l’ordine qui indicato: