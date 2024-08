A cura della Redazione

Lunedì 5 agosto Torre Annunziata rinnova la fede in Maria SS. della Neve. Come ogni anno, sulla spiaggia di Rovigliano si terrà la rievocazione storica del ritrovamento in mare della Sacra Effige. Un appuntamento atteso e sentito da tantissimi fedeli.

Ecco il programma:

Ore 17.00 | Processione dalla Basilica al Porto

Ore 18.30 | Rievocazione Storica del ritrovamento della Sacra Effige sulla spiaggia di Rovigliano

Ore 20.30 | Rientro al Porto e a seguire processione fino alla Basilica

Ore 21.30 | Esibizione musicale di canti popolari all'interno della Basilica