A cura della Redazione

Il coordinamento di associazioni, composto da 25 organismi, plaude alla nomina di Tania Sorrentino come vicesindaco del comune di Torre Annunziata. E lo fa attraverso un comunicato in cui si auspica che la nuova amministrazione "sappia valorizzare l’enorme patrimonio umano, sociale e politico presente in città e nelle associazioni".

«A poche ore dall’ufficialità da parte del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, della composizione della nuova giunta - inizia il comunicato - sentiamo il dovere, come coordinamento di associazioni e società civile, di condividere con i nuovi assessori e con il sindaco le nostre aspettative e le nostre speranze per una città che oggi più che mai ha la grande possibilità di concretizzare quel riscatto atteso da tanto, troppo tempo.

Per questo, con lo stesso spirito di collaborazione che ci ha spinti a costruire pochi giorni fa, insieme al neoeletto sindaco, una catena umana sulle nostre spiagge per fermare la camorra, violenza e illegalità, siamo pronti a collaborare con questa giunta e la nuova amministrazione. La nomina di Tania Sorrentino, vedova di Maurizio Cerrato, è in particolare un segnale fortissimo, atteso e chiesto da noi tutte e da noi tutti, un messaggio di profondo riscatto e speranza. Nell'attesa di un doveroso chiarimento da parte dell'assessore Coppola, su quanto diffuso in queste ore su presunte condanne o assoluzioni passate, auguriamo buon lavoro a tutte e a tutti e auspichiamo che l’amministrazione sappia valorizzare l’enorme patrimonio umano, sociale e politico presente in città e nelle nostre associazioni.

Insieme e solo uniti possiamo davvero finalmente cambiare la direzione e costruire un futuro per Torre Annunziata libero dalla mentalità camorristica e dall’illegalità diffusa».