A cura della Redazione

Maximall Pompeii, il più grande centro commerciale del Sud Italia sarà inaugurato, secondo la proprietà, il 15 novembre 2024.

Maximall Pompeii si propone come un centro per turisti e popolazione locale, con un’offerta variegata ma orientata maggiormente a una clientela premium.

Il complesso copre un’area di 200mila metri quadri (50mila coperti) per 160 store unit più 25 per il food. Esso è strutturato su due piani (terreno e primo), con una copertura trasparente e percorsi all’aperto ideati per lo sport. Adiacente, una zona riservata al padel e al tennis.

Il complesso ospiterà anche un hotel Marriott 4 stelle con 135 camere e un auditorium da mille posti, con cinema, teatro e sala conferenze.

Accennavamo, 25 i ristoranti e il food. “Sarà un mix tra eccellenze campane, perché vogliamo essere un volano di sviluppo per loro, nazionali e internazionali - illustra Bruno Negri, senior business developer di Irgenre Group -. La food court si affaccerà sulla piazza-anfiteatro esterna per eventi di 6mila mq, comprensiva dell’area della fontana danzante in stile Dubai o Las Vegas - assicura Bruno Negri - che garantirà un effetto 'wow'. Per quanto riguarda la moda, l’offerta sarà adatta a tutte le categorie, dal fast fashion al premium - conlude Bruno Negri -. La progettazione strutturale, delle opere di urbanizzazione primaria, dell’ideazione del concept e progettazione esecutiva è stata affidata a iDeas.

Maximall Pompeii: gli scavi a pochi metri

Il centro sorge a 500 metri dall’ingresso agli scavi archeologici di Pompei. Nelle intenzioni degli sviluppatori, la vicinanza fornirà un aumento in termini di visite: 4,5 milioni i visitatori del sito nel 2024, si stima, uniti ai 2,5 milioni di fedeli che si recano al santuario della Madonna del Rosario. Nelle intenzioni degli ideatori, Maximall Pompeii sarà connesso con l’identità culturale locale: nell’auditorium avrà luogo, in collaborazione con Discovery Channel, un’esperienza in realtà aumentata per “ridare vita” agli ultimi istanti della Pompei antica.

Pompeii Maximall: la parte finanziaria

Per la realizzazione del sito sono stati investiti 200 milioni di euro, la metà circa dei quali finanziati da un prestito da parte degli istituti di credito, in primis Unicredit.

Alcuni numeri:

200.000 mq di superficie lotto totale.

42.250 mq Gla retail (area in cui si svolge l’attività commerciale)

7.000 mq Gla no retail

5.000 Posti auto

130 Negozi

30 Food

8 sale cinematografiche

135 Camere hotel