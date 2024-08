A cura della Redazione

Quando si parla di slot machine, è fondamentale fare una distinzione tra i modelli online e le macchinette fisiche. Entrambe hanno il medesimo obiettivo, e le stesse meccaniche di gioco, ma presentano anche alcune differenze sostanziali. Il canale digitale, infatti, consente alle software house di plasmare un’esperienza di gioco molto più particolareggiata e variegata, se si fa un confronto con le classicissime macchinette da bar. Comprendere queste differenze può aiutare i giocatori a scegliere l'opzione che meglio si adatta alle proprie preferenze o necessità.

Come funzionano le slot machine online?

Le slot machine online funzionano utilizzando software avanzati che, a loro volta, sfruttano degli algoritmi noti come Generatori di Numeri Casuali (RNG). Questi ultimi garantiscono che ogni giro dei rulli sia totalmente casuale, replicando così il meccanismo delle slot fisiche. Una delle principali attrazioni delle slot online è la varietà di temi e caratteristiche speciali che possono offrire, dalla grafica fino ad arrivare ai bonus. Oltre ai classici simboli come la frutta e le caramelle, spesso queste slot possono contare su una grafica elaborata e avanzata, arricchita da animazioni varie e da diversi mini giochi interattivi.

Ciò vuol dire che, nella maggior parte dei casi, le meccaniche di gioco - pur rispettando la tradizione - si fanno più complesse. Si possono citare diversi esempi utili, come nel caso delle funzionalità avanzate della slot Sphinx, le cui informazioni possono essere reperite sulle guide online scritte dagli esperti. Possono ad esempio cambiare dettagli come i rulli, le linee di pagamento, i simboli e gli scatter, le combinazioni, i bonus e molto altro ancora. Ovviamente cambia anche il cosiddetto indice RTP, che indica la percentuale di restituzione in denaro che il giocatore può potenzialmente incassare.

Inoltre, le slot online possono essere giocate da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, il che le rende più comode e flessibili rispetto alle macchinette fisiche. Ci sono altri dettagli da elencare, come la possibilità di sfruttare bonus e promozioni varie rese disponibili dalle piattaforme di settore. In secondo luogo, è importante fare un cenno al fattore sicurezza: i casinò con le slot online, infatti, devono essere stati autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per poter essere considerati sicuri e legali al 100% in Italia.

In cosa differiscono le slot machine fisiche?

Le slot machine fisiche, al contrario delle loro controparti online, consentono di ottenere un feedback sensoriale "reale". Basti pensare soprattutto al tatto, con la possibilità di tirare manualmente la leva o premere i vari pulsanti. Molti giocatori le preferiscono proprio per questa forma di interazione più diretta, rispetto alle versioni digitali. Di contro, le slot machine fisiche hanno quasi sempre un RTP più basso, di conseguenza restituiscono una percentuale degli incassi inferiore rispetto alle macchinette digitali.

Un'altra differenza sostanziale riguarda la varietà dei giochi disponibili. Le slot machine fisiche tendono ad avere una selezione più limitata rispetto agli infiniti temi e varianti che si possono trovare sulle piattaforme online. Inoltre, i meccanismi delle slot fisiche sono spesso meno avanzati, perché si concentrano su un gameplay più semplice con meno funzionalità aggiuntive.