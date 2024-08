A cura della Redazione

Il mondo del gioco è in espansione costante nel nostro Paese, il che ha permesso a diversi operatori di settore di iniziare la propria attività. Questa ampia concorrenza, però, potrebbe generare negli utenti un certo grado di confusione, non riuscendo a far loro capire con facilità quali siti siano davvero sicuri e quali non. Nelle prossime righe proveremo a dare una risposta a questa domanda tracciando alcuni punti salienti che permettano di guidare il futuro fruitore di tal tipo di servizi a una scelta che sia il più consapevole possibile.

Scegliere solo siti certificati ADM

Un primo spartiacque fondamentale tra siti potenzialmente non sicuri e portali totalmente sicuri è la presenza o meno del logo ADM e di un numero di autorizzazione allegato sul medesimo portale, solitamente nel footer. Questo simbolo e questo numero altro non sono che la certificazione ufficiale ottenuta da quell’operatore di gioco digitale dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato Italiano, le cui sedi sono presenti in tutto il Belpaese, nonostante alcune stiano recentemente chiudendo. In parole povere, questo significa che quel sito di iGaming è stato controllato in tutti i suoi aspetti di sicurezza fondamentali da parte dell’ex AAMS e ha ricevuto da essa il lasciapassare per operare legalmente su suolo italiano. Quindi, quando si trova un sito privo di questa certificazione, sarebbe consigliabile starne alla larga, in quanto vuol dire che non ha superato i test di ADM relativamente alla sicurezza. Ciò che si rischierebbe, in questo caso, è la possibile perdita dei dati personali, la non riscossione delle vincite e la chiusura improvvisa del conto di gioco.

Verificare la presenza del sito scelto nella lista dei comparatori

Altro segnale importante per capire se un sito di iGaming sia realmente sicuro o meno è quello di controllare se esso sia menzionato in una delle liste dei migliori casinò online italiani presenti su siti di comparazione, come quella che si può consultare a questo link: https://time2play.com/it/casino/. Ebbene, dato che tali pagine includono solamente siti con certificazione ADM e che abbiano rispettato tutti i criteri di sicurezza imposti dalla legge sulla privacy e della navigazione sicura su internet, qualora l’operatore scelto lo si trovasse anche qui, sarebbe un segno ulteriore che si tratta di un portale di gioco sicuro e affidabile, al quale potersi rivolgere per aprire il proprio conto di gioco in tranquillità.

Utilizzo di sistemi di crittografia avanzata

Ci sono anche altre cose che possono essere facilmente controllate dall’utente in prima persona. Tra queste vi è l’utilizzo di protocolli e sistemi di crittografia avanzata. Questi servono essenzialmente a proteggere i dati sensibili e quelli di pagamento dell’utente dai tentativi di hacker e terze persone di appropriarsene illegalmente. Spesso, la prima cosa da guardare per capire se il sito stia adottando questo tipo di difesa è andare sulla barra degli indirizzi (URL) e vedere se sia presente la dicitura HTTPS, magari preceduta dal simbolo di un lucchetto. In quel caso saremo già abbastanza sicuri di navigare su un portale che protegge attivamente i nostri dati sensibili e personali, rispettando il regolamento del GDPR internazionale.

Metodi di pagamento sicuri

Elemento fondamentale da verificare prima di aprire un conto di gioco su un determinato operatore è quello dei metodi di pagamento a disposizione degli utenti. Se questi sono numerosi, ma soprattutto noti e sicuri, come nel caso dei bonifici bancari a un IBAN verificabile, PayPal o carta di credito tramite circuiti di pagamento sicuri come VISA o MasterCard, allora ci si potrà fidare quasi ciecamente del sito di iGaming scelto. Qualora, invece, si dovesse aver notato qualcosa di strano, come la presenza di un solo metodo di pagamento o di metodi non conosciuti, dovrà scattare nell’utente un campanello d’allarme, che dovrebbe portarlo a evitare di affidare i propri soldi a quel determinato sito di gioco digitale.

Servizio Clienti

Infine, è sempre corretto notare se il sito di iGaming sia provvisto di servizio clienti o meno. Parliamo di un aspetto fondamentale per la sicurezza del giocatore, il quale dovrà sapere a chi rivolgersi in caso di emergenza, magari a causa di una transazione non andata a buon fine o a un prelievo non riuscito. Se il portale in questione metterà a disposizione dell’utente un servizio clienti disponibile 24/7 e tramite diversi metodi di contatto, chat live, numero verde, mail e via discorrendo, allora sarà possibile senza ulteriori indugi aprire il proprio account lì. Altro consiglio è quello di leggere le recensioni relative al servizio clienti di quell’operatore, specialmente riguardo le percentuali di risoluzione dei problemi più frequenti e il tempo necessario impiegato.