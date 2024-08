A cura della Redazione

Avere una presenza online e un’ottima reputazione digitale sono diventati al giorno d’oggi aspetti fondamentali per la crescita di quasi ogni tipo di azienda. Molte società hanno trasformato la loro presenza online in una significativa fonte di rendimenti, altre hanno addirittura scelto di focalizzarsi esclusivamente sulla promozione di prodotti e servizi in rete, senza disporre di punti vendita fisici. La rete offre vantaggi anAche ai consumatori, ai quali viene data la possibilità di confrontare in poco tempo le proposte di diverse aziende e di sfruttare gli sconti e gli eventi promozionali disponibili online.

Tipologie di promozioni e offerte

I vantaggi per i clienti che decidono di sfruttare la rete per soddisfare i loro bisogni sono numerosi. La maggior parte delle aziende propongono delle promozioni speciali dedicate ai loro clienti digitali, con condizioni spesso più vantaggiose rispetto a quelle garantite nelle attività e nei punti vendita fisici. Basti pensare, ad esempio, a sconti esclusivi accessibili solo acquistando online, grazie ai quali i clienti possono ottenere spendendo una cifra minore i prodotti e i servizi di cui hanno bisogno.

Per aumentare le vendite e far sì che i clienti effettuino acquisti con maggior frequenza le aziende propongono spesso delle offerte a tempo limitato. Queste possono essere organizzate per periodi dell’anno particolari, si pensi ad esempio alle festività, oppure per la promozione di specifici prodotti.

Anche le aziende che non vendono prodotti o servizi, ma offrono ai loro clienti delle esperienze si sono specializzate nello sfruttare i vantaggi della rete e delle promozioni. Le piattaforme di gioco online come tecnica di marketing per i nuovi utenti prevedono degli incentivi ad hoc come i bonus casino riportati da Scommesse.io, uno dei principali comparatori del mercato a cui si affidano migliaia di clienti alla ricerca delle migliori piattaforme e dei migliori bonus disponibili in Italia.

Per la fidelizzazione dei clienti molte aziende hanno ideato dei programmi fedeltà. Questi in genere si basano sull’accumulo di punti con ogni acquisto, punti che possono essere poi convertiti in sconti o utilizzati per ricevere dei premi. In alcuni casi i programmi fedeltà prevedono anche delle offerte esclusive dedicati ai clienti che hanno aderito.

Cashback sugli acquisti e spedizione gratuita

Le aziende nel corso degli anni hanno testato diverse strategie per rendere i clienti più fedeli e per incrementare il fatturato. Una delle strategie che si è dimostrata più efficace è il cashback sugli acquisti, grazie al quale i clienti possono ricevere indietro parte della somma che hanno speso. Queste iniziative si differenziano dal cashback di stato (tema dibattuto fin dal governo Draghi), sono infatti gestite dalle singole società o da aziende specializzate nella comparazione di prezzi e di offerte.

Quando si acquista in rete il prezzo della spedizione può impattare notevolmente sulla spesa finale, soprattutto se il costo dei prodotti acquistati è contenuto. L’esperienza ha ampiamente dimostrato che i costi di spedizione possono rallentare le vendite, in particolare per i carrelli di piccolo importo. Per venire incontro alle esigenze dei consumatori, molti negozi digitali consentono di usufruire di spedizioni gratuite a determinate condizioni, ad esempio iscrivendosi ai programmi fedeltà, raggiungendo una soglia minima di spesa, partecipando a eventi promozionali o acquistando specifici prodotti in promozione.

Concorsi e sorteggi

Altre iniziative promozionali vantaggiose per i clienti sono i concorsi e i sorteggi. Le condizioni di queste iniziative possono variare notevolmente, è necessario dunque leggere di volta in volta il regolamento specifico. A titolo di esempio, alcuni concorsi garantiscono l’ottenimento di buoni sconto o di premi sicuri effettuando l’acquisto di specifici prodotti. Altre iniziative non premiano con certezza tutti i consumatori, ma prevedono il sorteggio dei vincitori, i quali si aggiudicheranno i premi finali di valore maggiore. Le aziende che intendono organizzare questo tipo di iniziative sono tenute al rispetto della normativa su concorsi e operazioni a premio.