A cura della Redazione

Interruzione di corrente in alcune zone della città.

La società e-Distribuzione, unità territoriale di Torre Annunziata, ha in programma una serie di lavori sugli impianti da essa gestiti.

Per tale motivo sono previsti interruzioni dell’energia elettrica in un determinato arco temporale. Ciò però non vuol dire che la corrente mancherà per 7 o 8 ore consecutive.

Il lavoro da effettuare in cabina per cambi schema richiede l’interruzione di corrente per soli 10-15 minuti al massimo e non come molti hanno inteso per intere ore.

Ieri il lavori erano programmati in via Caravelli, via Gambarddella e via Alfani (ore 14,00 - ore 21,00). Oggi, sabato 24 agosto, in via XXIV Maggio, via Sabotino e piazza De Nicola (arco teporale ore 15,00 - ore 23,00).