A cura della Redazione

Un'estate militante quella del Partito Democratico: superate le 500.000 firme raccolte per chiedere il referendum abrogativo della Legge Calderoli sull'autonomia differenziata.

“Siamo stati i primi in Italia, come Consiglio Regionale, nel luglio scorso – commenta Loredana Raia, vicepresidente della Regione Campania - ad approvare la delibera per chiedere, appunto, l'abrogazione della legge "ammazza SUD", con la quale i divari territoriali su Scuola e Sanità aumenteranno. Si tratta di difendere il futuro dei nostri figli!”.

Intanto è di qualche giorno fa il ricorso alla Corte Costituzionale presentato dal Presidente Vincenzo De Luca affinché la Consulta si esprima sulla illegittimità della norma.