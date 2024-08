A cura della Redazione

Massa Lubrense (NA) esulta, Francesco De Simone vola in finale a Mister Italia 2024.

Il 31enne ieri sera, nel corso della prefinale di Giulianova (TE), ha infatti strappato il “pass” per la finalissima in programma domani sera, venerdì 30 agosto (ore 21.30, sul palco di piazza Salotto a Pescara).

Nulla da fare, invece, per l’altro prefinalista napoletano, il 25enne di Nerano Mauro Terminiello cui resta comunque il ricordo di un’esperienza straordinaria.

Francesco De Simone ha 31 anni e viene da Massa Lubrense (NA). Alto 1.90, lavora come operaio nell’azienda di famiglia, e coltiva gli hobby della moda, dello sport e dei balli di coppia, in particolare caraibici e latino-americani.

La finalissima sarà condotta da Beppe Convertini e potrà contare su una giuria tecnica composta da esperti del settore bellezza e moda e presieduta dall’attrice e showgirl Stefania Orlando.

Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Per seguire l’avventura di Francesco alla finalissima basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) della manifestazione: @concorsomisteritalia.