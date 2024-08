A cura della Redazione

Approvato il Protocollo d’Intesa per sostenere Pompei Capitale Italiana della Cultura 2027.

Questa mattina la giunta presieduta dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la proposta di delibera che ha l’obiettivo di sostenere la candidatura della città mariana.

Obiettivo del Protocollo d’Intesa è quello di valorizzare le eccellenze archeologiche e culturali, all’interno di un unico grande circuito che metta in rete tutte le ricchezze dell’area vesuviana.

“La candidatura di Pompei rappresenta una straordinaria occasione per l’intero territorio vesuviano – afferma il sindaco Corrado Cuccurullo. – è una notizia estremamente positiva che diversi comuni stiano sostenendo ufficialmente questa candidatura. In campagna elettorale avevo immaginato una candidatura simile per Torre Annunziata. Saremo al fianco del comune di Pompei in questa sfida, perché rappresenta una straordinaria occasione per tutto il territorio”.

La candidatura di Pompei rappresenta una grande occasione per Oplonti, la Villa di Poppea e la Villa B e la città tutta. Ma non solo: rappresenta una importante opportunità per l’intero comparto turistico. Oltre all’offerta archeologica e culturale, abbiamo grandi risorse ambientali come il mare, il Vesuvio ed il Faito e lo straordinario patrimonio enogastronomico.

“Le sinergie che riusciremo a sviluppare insieme - conclude Cuccurullo - ci consentiranno di poter lanciare la candidatura della Costa del Vesuvio a Capitale Europea della Cultura. Le città dell’area vesuviana si trovano su un territorio che rappresentano il più grande giacimento culturale e ambientale al mondo. Dobbiamo collaborare e muoverci a livello internazionale come un’unica grande entità”.