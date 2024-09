A cura della Redazione

Il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo è stato eletto nel nuovo Direttivo Regionale dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), durante l’assemblea che si è tenuta questa mattina a Napoli.

"Sono onorato di poter far parte del Direttivo Regionale dell'ANCI – afferma Cuccurullo -. Questa elezione è un riconoscimento per tutta la nostra comunità, un riconoscimento per la nuova stagione politica e sarà un'opportunità per rappresentare al meglio le istanze del territorio. Lavorerò con dedizione per portare avanti le necessità dei nostri Comuni e per promuovere politiche che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. Faccio gli auguri di buon lavoro al collega Carlo Marino, confermato alla guida dell’Anci Campania”

L'ANCI è l'organizzazione che riunisce i Comuni italiani, con l'obiettivo di promuovere e tutelare le autonomie locali, rafforzare la rappresentanza degli Enti Locali nelle sedi istituzionali e sostenere lo sviluppo sostenibile e inclusivo dei territori.

Il ruolo nel Direttivo Regionale consentirà al sindaco Cuccurullo di partecipare attivamente alle decisioni strategiche per il futuro dei Comuni della regione, contribuendo a delineare le politiche e le iniziative che riguarderanno direttamente i cittadini.

La lista dei 56 componenti del direttivo regionale

Presidente: CARLO MARINO – Sindaco Caserta

Segretario Generale: NELLO D’AURIA – Sindaco Gragnano

1 BENCIVENGA GIUSEPPE – SINDACO FRATTAMINORE – NA

2 BENE RAFFAELE – SINDACO CASORIA – NA

3 BOLERO MENA – ASSESSORE MARIGLIANO – NA

4 BUONAGURO ALBERTO – CONS. COMUNALE NOLA – NA

5 BUONANNO MASSIMO – SINDACO SANT’ANTIMO – NA

6 CAPPIELLO SALVATORE – SINDACO PIANO DI SORRENTO – NA

7 CARRATU SALVATORE – SINDACO MONTORO – AV

8 CERULLO ANTONIO – VICE-SINDACO CERASO – SA

9 CILIBERTI MICHELE – SINDACO OLEVANO SUL TUSCIANO – SA

10 CIMMINO ANTONIO – CONS. COM. CASTELLAMMARE DI STABIA – NA

11 CIVITILLO VITTORIO – SINDACO PIEDIMONTE MATESE – CE

12 CUCCURULLO CORRADO – SINDACO TORRE ANNUNZIATA – NA

13 D’ANGELO BIANCA – CONS. COMUNALE NAPOLI – NA

14 D’ANGELO VINCENZO – SINDACO SAN TAMMARO – CE

15 DE MAIO PAOLO – SINDACO NOCERA INFERIORE – SA

16 DE PASQUALE GIUSEPPE – SINDACO BONITO – AV

17 DEL GIUDICE ANTONIO – CONS. COMUNALE STRIANO – NA

18 DELLA MONICA FORTUNATO – SINDACO CETARA – SA

19 DELLA RAGIONE JOSI – SINDACO BACOLI – NA

20 DI BIASIO GIUSEPPINA – SINDACO CARINOLA – CE

21 DI IORIO LORENZO – SINDACO SESSA AURUNCA – CE

22 DI LONARDO RAFFAELE – SINDACO GUARDIA SANFRAMONDI – BN

23 D’ONOFRIO MARTINO – SINDACO MONTECORVINO ROVELLA – SA

24 EMILIANO MICHELE – SINDACO CRISPANO – NA

25 ESPOSITO CARMINE – SINDACO SANT’ANASTASIA -NA

26 FAVA ERASAMO – SINDACO FALCIANO DEL MASSICO – CE

27 FERRANDINO ENZO – SINDACO ISCHIA NA

28 GIOINO YURI – SINDACO LIONI – AV

29 LANZARA GIUSEPPE – SINDACO PONTECAGNANO FAIANO – SA

30 LANZARA PAOLA – SINDACO CASTEL SAN GIORGIO – SA

31 LENGUA CATERINA – SINDACO CERVINARA – AV

32 MIELE MICHELE – SINDACO ANDRETTA – AV

33 MORIELLO GIUSEPPE – SINDACO SAN NICOLA BARONIA – AV

34 MORRA FRANCESCO – SINDACO PELLEZZANO – SA

35 MORRA MATTEO – SINDACO MARANO DI NAPOLI – NA

36 ONOFARO SALVATORE – ASSESSORE QUALIANO – NA

37 PAPA SALVATORE – SINDACO SUCCIVO – CE

38 PARENTE GIUSEPPE – SINDACO BELLOSGUARDO – SA

39 PEPICELLI STEFANIA – CONS. COMUNALE CEPPALONI – BN

40 PETRONE GERARDO PERNA – SINDACO FORCHIA – BN

41 PETTA ANNA – SINDACO BARONISSI – SA

42 PISANI STEFANO – SINDACO POLLICA – SA

43 PISTONE GIUSEPPE – CONS. MUN. NAPOLI – MUNICIPALITA’ 7 NA

44 PUGLIESE GIUSEPPE – CONS. COMUNALE MONTE DI PROCIDA – NA

45 RIZZO MARCO – SINDACO CASTELLABATE – SA

46 RUBERTO GIUSEPPE – CONS. COMUNALE CORLETO MONFORTE SA

47 SABINO ANTONIO – SINDACO QUARTO NA

48 SANTOPAOLO GENNARO – CONS. COM. MUGNANO DI NAPOLI NA

49 SEPE MICHELE – SINDACO SAN GIUSEPPE VESUVIANO- NA

50 SIMONE RAFFELE – CONS. COMUNALE CASTELVENERE – BN

51 STRIANESE MICHELE – SINDACO SAN VALENTINO TORIO – SA

52 TARTAGLIONEGIUSEPPE – CONS. COMUNALE MARCIANISE – CE

53 TESTA OVIDIO VALERIO – SINDACO PONTELANDOLFO – BN

54 VILLANI ADOLFO – SINDACO CAPUA – CE

55 VOLPE DOMENICO – SINDACO BELLIZZI – SA

56 ZINNO GIORGIO – SINDACO SAN GIORGIO A CREMANO – NA