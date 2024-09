A cura della Redazione

Gli uffici delle Politiche Sociali di Torre Annunziata lasciano temporaneamente la sede comunale di via Parini. E’ la decisione presa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo dopo aver riscontrato la necessità di lavori urgenti sullo stabile che ospita i servizi sociali.

Nei giorni scorsi, nell’ambito di un’attività di monitoraggio di routine sulle condizioni dell’edificio, i tecnici hanno notato alcune lesioni su una parete dell’immobile. La decisione di liberare completamente i locali è stata assunta per consentire, da una parte ai tecnici e agli operai di lavorare serenamente, e dall’altra per consentire all’utenza di usufruire dei servizi in tutta sicurezza. Sull’immobile erano già previsti lavori di manutenzione ordinaria: per questo motivo l’amministrazione ha optato per liberare completamente i locali, vista anche la disponibilità di spazi tra Rovigliano e Palazzo Criscuolo. Gli interventi riguardano soltanto i locali al secondo piano lato nord.

A Palazzo Criscuolo sono stati trasferiti il Centro per la Famiglia, il Centro Antiviolenza, il Pronto Intervento Sociale, il Segretariato Sociale e lo Sportello per l’assegno d’inclusione.

A Rovigliano invece, nella sede comunale di via Provinciale Schiti, sono stati trasferiti gli uffici del Dirigente, gli uffici amministrativi, gli assistenti sociali e psicologi. Per Asilo Nido e Ludoteca l’amministrazione comunale sta verificando la possibilità di trasferire questi servizi nel plesso di via Isonzo.

“Liberare completamente l’immobile e trasferire gli uffici era l’unico modo per garantire la continuità dei servizi e la sicurezza del personale - spiegano in una nota congiunta il sindaco Corrado Cuccurullo e l’assessore alle politiche sociali Antonio Coppola -. I diversi uffici delle politiche sociali e dell’Ambito N15 richiamano ogni giorno una considerevole utenza, non solo da Torre Annunziata ma anche dagli altri comuni dell’ambito. Per le prossime due settimane sicuramente gli uffici saranno dislocati tra Palazzo Criscuolo e Rovigliano. A metà settembre l’ufficio tecnico effettuerà una verifica sull’immobile e valuteremo le tempistiche per riportare gli uffici nuovamente in via Parini”.