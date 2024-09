A cura della Redazione

Domani 5 settembre alle ore 11.00 presso l’aula consiliare del comune di Pompei si riuniranno ottanta sindaci (da Pozzuoli a Pollica) per siglare un protocollo di intesa a sostegno della candidatura di Pompei a Città Capitale della Cultura 2027.

La candidatura di Pompei Continuum è considerata molto forte poiché ospita progetti dell'Unesco, della Comunità Europea, della Santa Sede e della Curia Vescovile, del Ministero della Cultura e del Parco Archeologico, posizionando Pompei come un polo artistico e culturale di rilevanza internazionale.

"Insieme, privati, accademici, artisti, associazioni culturali, e istituzioni pubbliche promueranno la collaborazione e la condivisione di conoscenze - ha spiegato il sindaco Carmine Lo Sapio -. Le iniziative che si svilupperanno sono 'Pompei Emissioni Zero', 'Luce e Santità', la 'Biennale d'Arte nel nuovo Museo Civico', la 'Formazione Archeologica Internazionale' rivolta alle nuove generazioni e un piano di rigenerazione urbana di oltre 40 milioni di euro. Per trasformare permanentemente la città in una Capitale Europea dello sviluppo sostenibile".