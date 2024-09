A cura della Redazione

Asl Napoli 3 Sud - Questura di Napoli, anche all’ospedale di Nola attivo il progetto "punto a punto”

Da oggi 5 settembre è disponibile anche presso il presidio ospedaliero di Nola diretto da Giuseppe Lombardi il collegamento tra il pronto soccorso e la questura di Napoli, attraverso il quale sarà possibile attivare in tempo reale, premendo un pulsante, l'arrivo di una pattuglia di polizia.

"Oltre ad una misura meramente repressiva nei confronti di chi commette atti di violenza verso il personale sanitario e distrugge strutture - afferma il direttore generale Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - si configura anche come un efficace deterrente agendo sulle intenzioni dei violenti. Il nostro obiettivo principale resta quello di assicurare agli operatori la possibilità di lavorare in condizioni normali ed assicurare ai cittadini la migliore assistenza possibile. Ringraziamo le forze dell'ordine, Questura e Prefettura, per la straordinaria sensibilità dimostrata e la concretezza delle scelte".