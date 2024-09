Ad una settimana dall’apertura delle scuole a Torre Annunziata (12 settembre), il quadro generale delle condizioni dei plessi scolastici cittadini non presenta grosse criticità (sono in corso piccoli lavoretti), se non quella già esistente al II Circolo Giancarlo Siani, dove permane l’inutilizzo di un’ala della scuola per lavori.

Anche quest’anno, quindi, diverse classi di alunni saranno dislocate presso la scuola media Pascoli, in attesa che venga finanziata dalla Regione Campania la ristrutturazione della parte rimanente dell’edificio che ospita il II Circolo.

Intanto il Comune di Torre Annunziata risulta assegnatario di un finanziamento per la vulnerabilità sismica, ossia la valutazione della sicurezza statica di quattro istituti scolastici. Sono il I Circolo di via Cavour, la scuola media Parini di via Murat, il IV Circolo di via Vittorio Veneto, la scuola media Pascoli di via Tagliamonte.

Le condizioni di agibilità del II Circolo Giancarlo Siani sono state oggetto anche di una richiesta di incontro da parte del consigliere comunale di Italia Viva Michele Avitabile con l’assessore alla Pubblica Istruzione Carmela Nappo.

“Visto e considerato che a quasi tre mesi dalle elezioni non si sono ancora formate le Commissioni consiliari – scrive Avitabile -, dove i consiglieri riescono a esprimere la propria volontà e aiutano l'amministrazione a essere più efficiente, mi vedo costretto a chiedere un urgente incontro, con l'assessore all'Istruzione, in merito alla programmazione degli interventi sui plessi scolastici, con particolare attenzione alle gravi condizioni riguardanti il complesso scolastico Giancarlo Siani, condizioni già note da anni agli uffici competenti”.

Relativamente alle Commissioni consiliari, oggi è prevista la prima riunione dei capigruppo di maggioranza per stabilirne numero, competenze e presidenze. All’opposizione andrebbe, come di prassi, la presidenza della Commissione Trasparenza.