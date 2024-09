A cura della Redazione

Pubblicato l’elenco dei 2.091 beneficiari residenti nel comune di Torre Annunziata della “Carta Dedicata a te”, che dà diritto ad un contributo una tantum di 500 euro per l'acquisito di beni alimentari di prima necessità.

Per i già beneficiari nel 2023: se si è ancora in possesso della Carta “Dedicata a Te”, non sarà necessario recarsi in Ufficio Postale, in quanto la carta sarà ricaricata in automatico. In caso di smarrimento della carta o se non ne fosse più in possesso, si potrà richiedere la sostituzione in Ufficio Postale, presentando allo sportello con un documento di riconoscimento, il codice fiscale e la denuncia di smarrimento presentata all’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Per i nuovi beneficiari: la Carta “Dedicata a Te” potrà essere ritirata presso un qualsiasi Ufficio postale solo presentando la comunicazione del Comune, recante il codice ID della carta assegnata che dovrà essere ritirata presso gli Uffici del Servizio Sociale Professionale del Comune di Torre Annunziata (NA) Corso Vittorio Emanuele III, 293 nei giorni e negli orari di seguito indicati dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e, unicamente il giovedì anche il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00:

dalla lettera “A” alla “B”: dal 11/09/24 al 12/09/24;

dalla lettera “C” alla “F”: dal 13/09/24 al 16/09/24;

dalla lettera “G” alla “O”: dal 17/09/24 al 18/09/24;

dalla lettera “P” alla “Z”: dal 19/09/24 al 20/09/24.

I beneficiari della carta solidale per acquisti di beni di prima necessità potranno individuarsi tramite il confronto tra il Codice Fiscale dell’intestatario ISEE ed il codice riportato in elenco costituito nel seguente modo: la prima lettera, la quarta lettera, l’anno di nascita e gli ultimi due caratteri del codice fiscale.

Per accedere all'elenco dei beneficiari CLICCA QUI