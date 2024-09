A cura della Redazione

Al via l’evento “Sport è Cultura, per la prevenzione e la salute” a Torre Annunziata.

Sabato 14 e domenica 15 settembre la Villa comunale e viale Colombo si trasformeranno in un palazzetto dello sport a cielo aperto con centinaia di bambini e giovani impegnati in attività sportive. La manifestazione rientra nel cartellone di eventi estivi organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo. Un fine settimana che mette insieme sport e prevenzione, grazie alla campagna di screening gratuiti organizzati dall’Asl e che, per l’occasione, sarà prorogata fino a domenica 15.

Il week end sportivo sarà presentato domani, venerdì 13 settembre, al Renanera: ospiti Andrea Capobianco, ct della nazionale femminile di basket, e Biagio Zurlo, che a Torre Annunziata è di casa, nuovo responsabile dell’area tecnica della Federazione Boxe Italiana.

L’evento vedrà gli interventi anche dell’assessore allo sport Carmela Nappo e del sindaco Corrado Cuccurullo e la partecipazione delle associazioni sportive che animeranno il week end come Basketorre, ASD Beach Volley Torre Annunziata, Fiamma Torrese, ASD Academy Volley Fiamma. Spazio anche per il Baskin, grazie alla collaborazione dell’Eisi Ente Nazionale Baskin.

“In questa prima iniziativa dell’amministrazione dedicata allo sport ci siamo concentrati su queste discipline – spiegano il sindaco Cuccurullo e l’assessore Nappo – naturalmente è volontà dell’amministrazione dialogare e coinvolgere anche le altre realtà sportive del territorio e sicuramente ci attiveremo per organizzare manifestazioni che tocchino altre discipline e altre società sportive”.

Sabato 14 e domenica 15 la Villa comunale, viale Colombo (per l’occasione chiuso al traffico) e l’arenile pubblico si trasformeranno quindi in un palazzetto dello sport a cielo aperto con decine di canestri, campi di basket e pedane per la boxe. Ma non solo: sull’arenile pubblico ben 4 campi di beach volley.

“Un programma ricco di appuntamenti e di spazi che consentiranno a chiunque lo desideri di poter svolgere a cielo aperto attività sportiva per l’occasione, spiega l’assessore Nappo. Spazio anche allo yoga, con due appuntamenti sulla terrazza belvedere di Villa Parnaso.

A completare il week end dedicato alla salute, la campagna di prevenzione organizzata dall’Asl e patrocinata dal Comune. “Ci siamo attivati per chiedere all’Asl di prorogare la campagna di screening fino a domenica - spiega l’assessore alla Sanità Antonio Coppola - e ringrazio i vertici dell’azienda sanitaria che prontamente hanno capito lo spirito della manifestazione. Coniughiamo così sport e prevenzione. I tantissimi genitori che accompagneranno i figli a fare sport, potranno cogliere l’occasione per pap test, mammografie e ricevere informazioni utili grazio agli sportelli informativi.