A cura della Redazione

“L'obiettivo del seminario, rivolto agli operatori del trade, era quello di far emergere alcune sfide presenti e future nel settore fashion, tramite l'analisi giornalistica dei principali trend dell'attuale momento storico”.

A parlare è Matteo Minà, giornalista e docente che giovedì 12 settembre ha preso parte al tavolo tematico dal titolo “Moda e identità del territorio, evoluzione del mercato e nuove strategie per il retail”, svoltosi presso la sede di Confcommercio Campania nell'ambito di Capacity Maker, il progetto promosso dall'incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e da Medaarch, gestore del centro di artigianato digitale di Cava de' Tirreni, in partenariato con CNA Salerno e Confcommercio Campania. Un programma che punta, come spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch, a “formare figure in grado di giocare un ruolo cruciale nella valorizzazione delle identità del territorio e nel rafforzamento delle relazioni fra i diversi attori presenti su di esso”.

Nel corso dell'incontro, che ha visto una folta partecipazione di aspiranti Capacity Maker e di operatori del settore, Minà ha puntato l'attenzione sullo “stato di salute” del mondo del fashion e della moda: “Dal ritorno a un ruolo di centralità del negozio multibrand italiano, che a livello di canale continua però a essere interessato da una perdita costante di posizioni numeriche – ha detto – ai cambiamenti strutturali del settore fieristico e alla necessità per i buyer di partecipare alle manifestazioni per essere non solo aggiornati su tendenze e nuovi prodotti ma, soprattutto, per una visione di lifestyle e come momento formativo”.

Attenzione puntata anche sulle nuove alleanze tra store e brand, e sui servizi necessari all'interno dei negozi del futuro per trasformare la boutique in un luogo speciale, sempre più espressione territoriale. “Tutto questo – ha aggiunto il giornalista e docente – unito a un approfondimento sugli ultimi investimenti nei multimarca fisici e sulla nuova vita degli outlet, senza dimenticare un cenno all'umanizzazione del rapporto tra brand e consumatori, nell'era della comunicazione customizzata”.

A fare gli onori di casa Alfredo Catapano, presidente di Federmoda-Confcommercio Campania: “Siamo molto soddisfatti degli esiti dell’incontro – le sue parole – perché le imprese presenti hanno ricevuto indicazioni preziose sulle strategie di marketing innovativo da applicare nelle proprie aziende, sull’uso delle tecnologie digitali e sulla multicanalità”.