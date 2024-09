A cura della Redazione

Ripartita la nota trasmissione “Uno Mattina” condotta da Ingrid Muccitelli, Monica Setta, Beppe Convertini.

Una delle novità di questa edizione è la Rubrica che rivisita Sanremo dal 1952 ad oggi.

L’interprete protagonista che canterà “Sanremo” è la giovane di Scafati Marta De Marino (nella foto), 25 anni, laureata in Canto, diplomata in danza classica, Specializzata per le Attività di Sostegno Didattico agli alunni con disabilità e Docente presso l’Istituto “Nicolini Di Giacomo” di Napoli.