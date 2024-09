A cura della Redazione

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha avviato un’azione di contrasto su tutto il territorio cittadino contro l’occupazione abusiva dei marciapiedi ad opera di attività commerciali.

Gli agenti della Polizia Locale, su input della vicesindaca e assessora alla Sicurezza e Legalità Tania Sorrentino, hanno effettuato un’opera di bonifica, intimando la liberazione del suolo pubblico.

“L’obiettivo non era quello di punire e elevare sanzioni – ha affermato il sindaco Corrado Cuccurullo -: il commercio in città va sostenuto, non certo penalizzato e sanzionato. Ma questo non significa consentire l’occupazione selvaggia dei marciapiedi.

Per questo motivo, insieme alla vicesindaca, ho deciso che, il primo step di quest’azione di contrasto, doveva essere informativo. Questa amministrazione, sulla legalità, farà sul serio. Sulle grandi questioni come sulle piccole.

Ieri mattina - prosegue Ciccurullo -, attraversando diverse strade della città, ho notato come moltissimi commercianti, che abitualmente occupavano il suolo pubblico, hanno liberato gli spazi. Li ringrazio e sono certo che saranno da esempio per i colleghi che ancora non hanno recepito il messaggio.

Nei prossimi giorni gli agenti di polizia municipale effettueranno ulteriori controlli, da nord a sud. Questa volta verranno elevati verbali a tutti quelli che occuperanno ancora marciapiedi e strade pubbliche. Invito tutti al rispetto dell’ordinanza e al rispetto degli spazi pubblici. Ma soprattutto, a rispettare la propria città.

Torre Annunziata – conclude il sindaco - si risolleverà se tutti insieme remiamo nella stessa direzione”.