A cura della Redazione

Tutto pronto a Torre Annunziata per l’avvio dell’anno scolastico dell’asilo nido comunale. Giovedì 19 settembre le operatrici e il personale accoglieranno i 49 bambini residenti in città che frequenteranno la struttura di via Parini per l’annualità 2024/2025.

“Due settimane fa abbiamo dovuto chiudere la struttura per lavori urgenti – spiega il sindaco Corrado Cuccurullo – ma siamo riusciti ad intervenire prontamente per garantire che l’anno scolastico cominciasse regolarmente presso la sede naturale, evitando qualsiasi tipo di disagio per le famiglie, per il personale, ma soprattutto per i nostri piccoli”.

I lavori alla sede di via Parini rientrano nell’intervento coordinato dall’Ambito N30 che ha ricevuto un finanziamento dal Fondo PAC Piano Nazionale Azione e Coesione di 545mila euro, la metà dei quali investiti a Torre Annunziata.

Oltre all’asilo nido di via Parini, nelle prossime settimane sarà pronto anche il secondo asilo nido, presso la sede di via Isonzo, che accoglierà ulteriori 30 bambini. In totale i due asili nido ospiteranno una platea di circa 80 bambini, nella fascia d’età 3 – 36 mesi, garantendo il servizio a quasi tutte le famiglie che ne avevano fatto richiesta. Nelle prime settimane il servizio effettuerà l’orario dalle 8:00 alle 13:00. Non appena partirà il servizio mensa in città, l’orario sarà esteso dalle 7.30 alle 16:00

Oltre all’asilo nido nelle prossime settimane partirà anche la ludoteca, sempre presso la sede di via Parini. Il servizio accoglierà 24 bambini di Torre Annunziata, nella fascia oraria dalle 9.00 alle 12.30

“La qualità dei servizi che offre una città si misura principalmente sulla qualità dei servizi per l’infanzia. Garantire l’asilo nido significa anche garantire parità d’accesso al mondo del lavoro. Negli anni tante mamme hanno dovuto sacrificare il proprio lavoro per gestire i figli. Con questi interventi arriviamo a poco meno di 100 posti solo a Torre Annunziata. Un numero importante: basti pensare che nel 2018 nell’intero territorio dell’Ambito N30 i posti erano 18. Oggi l’intero territorio dell’ambito accoglie quasi 130 bambini”, conclude il sindaco Corrado Cuccurullo.