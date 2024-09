A cura della Redazione

La presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha sottoscritto a Palazzo Chigi l'Accordo per la coesione per la Campania con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

L'Accordo, si legge in una nota di Palazzo Chigi, "consente di assegnare alla Campania un ammontare di risorse nazionali, tra Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 e Fondo di rotazione, pari a 3.478 milioni di euro per investimenti strategici per cittadini e imprese del territorio".

"La firma dell'accordo sui Fondi di Coesione tra Governo e Regione Campania - dichiara Mario Casillo, capogruppo del PD in Consiglio Regionale - sancisce finalmente la conclusione di una vicenda che si trascinava da mesi. Viene premiata la caparbietà del presidente De Luca, ma soprattutto si danno risposte concrete a molti amministratori locali, che proprio dallo sblocco dei fondi attendevano risorse vitali per realizzare opere e infrastrutture utili a migliorare la qualità della vita dei cittadini campani".