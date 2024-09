A cura della Redazione

Venerdì 20 settembre 2024 andrà in scena il concerto del cantante Gigi Finizio, grande artista napoletano che già in più di un’occasione è stato a Torre Annunziata riscuotendo sempre un notevole successo.

Per l’occasione, in un’ottica di valorizzazione dell’evento, al fine di prestare un servizio utile alla cittadinanza, anche incoraggiando il commercio, è stata manifestata da parte dell’amministrazione comunale l’intenzione di mettere a disposizione degli operatori commerciali, titolari di licenza per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche per il settore merceologico alimentare e/o somministrazione di alimenti e bevande, esclusivamente mediante l’uso di automezzi (cd. Food truck), l’area dello slargo compreso tra Rampa Nunziante e Via Guglielmo Marconi (nei pressi delle “Terme Vesuviane”).

Per tale motivo l’Ufficio S.U.A.P. – Area II del Comune di Torre Annunziata ha indetto un avviso pubblico informale per l’assegnazione dei dieci spazi messi a disposizione degli operatori commerciali che intendono partecipare all’evento, redigendo una indicazione planimetrica dei dieci spazi da porre in disponibilità (foto).