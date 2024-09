A cura della Redazione

Venerdì 20 settembre, concerto di Gigi Finizio: le disposizioni di traffico lungo il litorale di Torre Annunziata.

Divieto di transito

In occasione della kermesse dell’artista napoletano, il comandante di Polizia municipale, Giovanni Forgione, ha firmato un’ordinanza che di fatto vieta il transito delle auto lungo via Marconi dal pomeriggio inoltrato di venerdì prossimo.

Infatti è istituito il divieto di transito, per tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine, ed i soggetti autorizzati, dalle ore 18,30 di venerdì 20 settembre e fino alle ore 01,00 di sabato 21 settembre in via Guglielmo Marconi (tratto Darsena Pescatori – Rampa Nunziante), via Cristoforo Colombo e Rampa Nunziante. Ai residenti di via Marconi, via Colombo e Rampa Nunziante l’accesso è consentito, per ragioni di viabilità, esclusivamente da Rampa Nunziante.

Divieti di sosta

Inoltre è istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie dei veicoli, eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine, ed i soggetti autorizzati, dalle ore 05,00 di venerdì 20 settembre e fino alle ore 01,00 di sabato 21 settembre in viale Colombo tra la pizzeria “La Barchetta” e lo chalet “Pic-nic”, e in viale Marconi tra lo chalet “Il Platano” e lo chalet “Pic- nic”, per consentire il montaggio del palco senza alcuna interruzione al traffico veicolare.

E' istituito il divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli eccetto i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine ed i soggetti autorizzati dalle ore 15,00 di venerdì 20 settembre alle ore 01:00 di sabato 21 settembre in via Guglielmo Marconi nel tratto compreso tra lo chalet “Il Platano” e Rampa Nunziante, ambo i lati, e Rampa Nunziante.

Altre disposizioni di traffico

Ancora è istituito il doppio senso di circolazione dalle ore 9,00 alle ore 18,30, considerando la direttrice di marcia Castellammare di Stabia/Torre del Greco, in viale Marconi nel tratto compreso tra lo chalet “Il Platano” e lo chalet “Pic-nic”.

Ci sarà infine l’obbligo di svolta a sinistra in viale Marconi considerando la direttrice di marcia Torre del Greco/Castellammare di Stabia, all’altezza della pizzeria “La Barchetta” dalle ore 9.00 alle ore 18.30 di venerdì 20 settembre;