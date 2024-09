A cura della Redazione

Questa mattina, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, insieme all’assessore alle politiche sociali Antonio Coppola, al Presidente del Consiglio Comunale Davide Alfieri, al vicesindaco di Trecase Maria Rosaria Balzano e al dirigente delle Poliche sociali del comune oplontino Nicola Anaclerio, ha inaugurato l’asilo nido di via Parini dopo i recenti lavori di ristrutturazione.

«Abbiamo deciso di tagliare il nastro questo giorno non a caso - inizia Cuccurullo -. Oggi, infatti, è l’anniversario della nascita di Giancarlo Siani: avrebbe compiuto 65 anni. Vogliamo ricordarlo nel giorno della nascita, non in quello della morte. E lo facciamo intitolandogli l’asilo nido. Nelle prossime settimane inviteremo il fratello Paolo Siani per la cerimonia ufficiale».

A breve sarà pronto anche il secondo asilo nido di via Isonzo all’interno del rione Poverelli. «Proprio lì - conclude Cuccurullo -, in uno dei quartieri più difficili, va innestato il seme della speranza. E non c’è speranza migliore di 30 bambini che frequenteranno quella struttura (sono 49, invece, i bambini che frequenteranno l'asilo di via Parini, ndr). Mi sono adoperato con gli uffici affinché neanche un giorno vada perso. L’asilo nido di via Isonzo sarà invece intitolato a mamma coraggio Matilde Sorrentino».