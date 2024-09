A cura della Redazione

Confronto tra i Giovani Democratici di Torre Annunziata e CGIL, CISL e UIL sulla prossima apertura del Centro Commerciale di lusso Maximall Pompeii.

L’incontro si è tenuto martedì 17 settembre presso la sede del Partito Democratico locale un incontro tra i Giovani Democratici di Torre Annunziata e le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL in merito all'imminente apertura (difficilmente sarà a novembre) del centro commerciale "Maximall Pompeii" nell'ex area industriale Teconotubi Vega tra via Plinio e via Castriota, a Torre Annunziata.

Durante la riunione si è discusso dell'impatto che l'apertura della nuova struttura, uno delle più grandi d'Europa, avrà sul territorio e sul mercato del lavoro.

L'incontro ha evidenziato la mancata presentazione, al momento, del piano industriale da parte della società Irgenre Group, proprietaria di Maximall Pompeii. L'assenza del piano e l'impossibilità di un dialogo costruttivo con i vertici dell'azienda sono motivi di forte preoccupazione per le organizzazioni sindacali, che hanno ribadito l'importanza di garantire che il centro commerciale non diventi solo un'infrastruttura di consumo, ma un'opportunità concreta per creare occupazione di qualità e sostenibile.«In un territorio come quello di Torre Annunziata, segnato da una lunga storia di crisi industriale e desertificazione economica, è fondamentale che il progetto non diventi l'ennesima occasione persa - è stato detto -».

Giovani Democratici e sindacati sono concordi nell'affermare che il centro commerciale rappresenta una grande opportunità, ma solo se realizzato con il coinvolgimento diretto delle parti sociali e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro e ambiente.

«La nostra priorità – hanno concluso - è garantire che questa opera diventi un vero motore di sviluppo per Torre Annunziata, offrendo nuove possibilità ai giovani e ai lavoratori espulsi, e che le attività economiche legate al Maximall Pompeii siano condotte con trasparenza e legalità, senza alcun tipo di influenza o interferenza da parte di organizzazioni criminali».

Al termine dell'incontro, i Giovani Democratici di Torre Annunziata, insieme a CGIL, CISL e UIL, hanno annunciato l'intenzione di organizzare ulteriori momenti di confronto con le istituzioni comunali, sovracomunali e con i rappresentanti della società Irgenre Group affinché venga garantita la piena trasparenza e il rispetto dei diritti dei lavoratori coinvolti.

