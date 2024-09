A cura della Redazione

Grande partecipazione di pubblico al concerto di Gigi Finizio sul litorale di Torre Annunziata.

Migliaia di persone già dalle prime ore della serata si sono accalcate davanti al palco dove si è esibito l’artista napoletano accompagnato dalla sua band. Tantissimi i fan provenienti da tutta la provincia di Napoli.

Finizio ha dato sfoggio della sua bravura cantando brani vecchi e nuovi del suo repertorio, coinvolgendo il numerosissimo pubblico nella sua performace.

Ha portato i saluti il sindaco Corrado Cuccurullo, che dal palco ha ringraziato il pubblico presente per la grande partecipazione e quanti si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione (Forze dell’ordine, Polizia municipale, Protezione civile, Misericordia).

La Misericordia è stata presente con un’ambulanza e il personale sanitario, tra cui un medico. Più di una persona ha avuto bisogno dell’intervento dei sanitari per malori passeggeri. Solo uno spettatore è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per una ferita riportata ad un piede in seguito alla caduta di una transenna.

Tutto sommato, però, una bella serata di festa che si è protratta fin oltre la mezzanotte e che di fatto ha sancito la fine dell’estate.