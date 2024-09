A cura della Redazione

Ospedale di Boscotrecase: ancora nulla di nuovo circa l’apertura del pronto soccorso. La mancanza di medici sembra un ostacolo insuperabile, nonostante i concorsi che la Regione Campania sta indicendo per reperire personale sanitario.

Ed è appunto per affrontare la grave carenza di specialisti in Medicina d'Emergenza-Urgenza che il senatore Orfeo Mazzella ha incontrato, presso la Direzione Generale dell'ASL Napoli 3 Sud, il direttore dott. Giuseppe Russo, con cui ha discusso di temi cruciali per il sistema sanitario locale. È preoccupante, ad esempio, che presso l’ospedale di Boscotrecase (che ancora attende l’apertura del proprio pronto soccorso) su 34 posti disponibili, siano arrivate, ad oggi, solo 4 domande.

“Ciò evidenzia la necessità di intervenire urgentemente – afferma il senatore - per rendere più attrattive queste posizioni fondamentali per il buon funzionamento dei pronto soccorso. Come discusso col direttore Russo, urge che il Ministero della Salute definisca un incentivo economico consistente per i medici di emergenza-urgenza, atteso l’elevato livello di impegno richiesto, prevedendo - analogamente - l'introduzione di uno scivolo pensionistico per il personale sanitario che opera in contesti particolarmente stressanti e usuranti come i pronto soccorso.

Queste misure, se attuate - continua Mazzella -, rappresenterebbero un passo importante per garantire condizioni di lavoro più sostenibili e attrarre nuovi specialisti. Pertanto, ho deciso di formalizzare una richiesta di incontro urgente con il Ministro della Salute, Orazio Schillaci: è fondamentale che il Governo intervenga prontamente su questa questione per evitare una crisi ancora più grave nel settore sanitario, garantendo il giusto supporto ai nostri medici e, soprattutto, rispondendo alle crescenti esigenze della comunità”.