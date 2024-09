A cura della Redazione

Il movimento “Pienz’ â Salute” chiede che venga recepita immediatamente dal nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente, scegliendo come scenario il suggestivo Vulcano, presso il Bistrò 40°-14° di via Panoramica a Trecase.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi sindaci dell’area vesuviana, tra cui Corrado Cuccurullo (Torre Annunziata), Pasquale Di Lauro (Boscoreale), Pietro Carotenuto (Boscotrecase), , Raffaele De Luca (Trecase) e Francesco Ranieri (Terzigno), tutti uniti nel sostegno all'iniziativa.

L'obiettivo del movimento è chiaro: introdurre strumenti giuridici più severi per contrastare fenomeni ormai dilaganti come i roghi tossici e l’abbandono illecito di rifiuti. "Non bastano più solo la sorveglianza e il controllo – spiegano i promotori – servono leggi più dure per proteggere il nostro territorio".

Il Vesuvio, emblema di attrazione turistica e punto di connessione tra le vie del vino e quelle del mare, è al centro di un processo di rinnovamento. Tuttavia, la tutela ambientale è fondamentale per preservare l’equilibrio di un comprensorio che rischia di essere compromesso da pratiche illegali e dannose.

Per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni, il movimento ha organizzato per il 27 settembre il “Party della Salute” presso il Bistrò 40°-14°. Un evento che, pur mantenendo un’atmosfera leggera e conviviale, sarà l’occasione per discutere temi cruciali legati alla tutela del territorio. Dopo il dibattito, la serata proseguirà con l’esibizione di due gruppi musicali, che intratterranno i partecipanti.

L’iniziativa vuole dimostrare che si può parlare di argomenti seri e complessi anche in contesti informali, creando un dialogo più accessibile e coinvolgente per tutti.