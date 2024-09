Negli anni Sessanta impazzavano complessi musicali come “I Camaleonti”, i “Dik Dik”, l’”Equipe 84” ed altri. Tutti giovani nati negli anni Quaranta e Cinquanta, uniti dalla comune passione per la musica. E hanno riscosso un grande successo, non solo in Italia.

Ancora oggi li vediamo in concerti o in TV e siamo sempre entusiasti nell’ascoltare le loro canzoni. Ebbene noi abbiamo “scovato” un gruppo di “ragazzi” di quegli anni, che si divertono a suonare e cantare a Torre Annunziata. Si riuniscono in una tavernetta sottostante l’abitazione di uno di loro e sono amici da una vita. Tutti pensionati dai 70 agli 80 anni, tranne uno che è ancora in età lavorativa. Le loro professioni sono state le più disparate ma questa differenza non ha rappresentato un ostacolo, perché gli strumenti che suonano li uniscono nella stessa armonica musica.

E poi c’è anche chi canta In questo complessino, il G&G Music Band. Sono Giovanni Magliulo, medico pediatra, sassofonista; Peppe Cirillo, operatore informatico, chitarrista; Gianni Di Leo, capostazione della Circumvesuviana, batterista; Rino Cirillo, tecnico Alfa Romeo, chitarrista; Carlo Spano, ingegnere, tastierista; Gerry Russo, docente in servizio, bassista; Peppe Varcaccio, avvocato, già comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata, cantante, che chiamano “The Voice”, perché assomiglia vocalmente a Frank Sinatra.

I generi musicali con cui si esibiscono sono il jazz e la canzone napoletana, che però interpretano con uno spirito originale e innovativo. Ma non pensate che la loro bravura è racchiusa nel piccolo spazio della tavernetta, perché animano anche le serate di altri amici e conoscenti, e a volte si sono esibiti in pubblico durante la presentazione di libri o in altri eventi. Li abbiamo citati perché siamo rimasti contagiati dal loro entusiasmo di “dilettanti allo sbaraglio”, ma quando si esibiranno in pubblico andate a vederli, perché sarete piacevolmente sorpresi.