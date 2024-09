A cura della Redazione

Grande attesa nella città mariana per la Supplica alla Madonna del Rosario, in programma domenica 6 ottobre. Il rito solenne, che avrà inizio alle 10,40 con la santa Messa, si svolgerà nel Piazzale “San Giovanni XXIII”.

A presiedere la santa Messa e la Supplica sarà il nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, Monsignor Petar Rajič, arcivescovo titolare di Sarsenterum. L’intero rito sarà trasmesso in diretta tv, a partire dalle 10,40, da Canale 21 (Canale 10 del digitale terrestre, 19 nel Lazio, in streaming sul canale youTube o su canale21.it) e da Tv2000 (Canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat e 157 di Sky). Su Tv2000 sarà trasmessa anche la diretta della santa Messa delle 8.30 dalla Basilica mariana.

Originario di Toronto, ordinato sacerdote nell’87, Monsignor Rajič, dopo la laurea in Diritto Canonico, è entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel luglio del ’93 e in seguito ha servito nelle Rappresentanze Pontificie in Iran e Lituania, quindi ha lavorato nella Sezione per gli Affari Generali della Segreteria di Stato. Dopo la nomina a Nunzio nel 2009, il primo incarico, con Benedetto XVI, è stato in Kuwait, Bahrein e Qatar, e in veste di delegato apostolico nella Penisola Arabica.

Il Papa Francesco lo ha destinato nel 2015 in Africa, come nunzio in Angola e São Tomé e Príncipe, mentre nel 2019 è stata la volta delle Repubbliche baltiche.

In attesa del grande evento, durante il quale ognuno affiderà a Maria in maniera speciale la propria vita e quella dei propri cari, ci si preparerà partecipando alle tante celebrazioni, ai momenti di preghiera, di riflessione e di comunione che si susseguiranno in Basilica.

Dal 27 settembre è iniziata la Novena che sarà recitata, ogni sera, fino alla vigilia del 5 ottobre, all’Altare della Madonna, dopo il Santo Rosario delle 18. A partire dal 1° ottobre, come tradizione, avrà, invece, inizio il “Buongiorno a Maria”. L’appuntamento con la preghiera, con cui i fedeli affidano alla Madonna il nuovo giorno che inizia, è dal lunedì al sabato alle 6.30, in Basilica. Il 4 ottobre, alle 18, ci sarà la Discesa del Quadro e la recita del Rosario, seguita dalla santa Messa delle 19. Il giorno successivo, il 5, Festa del Beato Bartolo Longo, alle 19, dalla parrocchia del Sacro Cuore avrà inizio la processione con la statua e la reliquia del Beato. Alle 20.30 avrà inizio la Veglia Mariana, che culminerà con la celebrazione delle 24, presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo.