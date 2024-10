A cura della Redazione

Mensa scolastica: a decorrere dalla giornata di venerdì 4 ottobre, in considerazione delle continue richieste pervenute all’apposito ufficio da parte di genitori che ancora non hanno presentato domanda per il servizio di refezione scolastica, riaprirà la piattaforma per le iscrizioni.

INIZIO DEL SERVIZIO

Il Comune di Torre Annunziata, per l’anno scolastico 2024/2025, assicura il servizio Refezione Scolastica diretto ai bambini del Nido Comunale – sede di Torre Annunziata e agli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria del territorio cittadino, anche se non residenti a Torre Annunziata. Tale servizio è affidato alla Società G.L.M. Ristorazione s.r.l. con sede in Castellammare di Stabia alla Traversa Schito n. 33. Il servizio avrà inizio il giorno 14 Ottobre 2024.

APERTURA ISCRIZIONI

Per coloro che ancora non hanno presentato domanda e sono interessati alla fruizione del servizio di refezione scolastica possono procedere all’iscrizione on-line, a decorrere dal 4 ottobre 2024 utilizzando l’apposita Piattaforma in cloud, fornita da Telemoney, cliccando QUI.

Qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà per l’iscrizione, potrà rivolgersi al Call Center della Società ASTRO-TEL al seguente numero telefonico: 0825/1806043 e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 oppure mediante la seguente mail: assistenza@telemoney.cloud

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per fruire del predetto servizio occorre presentare apposita istanza on-line, collegandosi alla Piattaforma in cloud, attraverso spid del genitore, o l’esercente la potestà genitoriale, secondo le modalità e tempi previsti nell’avviso e nella guida informativa Telemoney, appositamente predisposta. Per gli utenti già in passato registrati sulla medesima piattaforma occorre seguire la procedura, sempre attraverso spid, come fosse la prima volta.

Alla domanda on line vanno allegati i seguenti documenti, pena esclusione dal servizio:

Attestazione ISEE scadenza 31/12/2024, redditi 2022; Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore richiedente e/o tutore dell’alunno; Eventuale certificazione medica per ottenere diete speciali per motivi sanitario-patologici e/o per motivi etico-religiosi; Attestazione delle fonti di finanziamento solo nel caso di ISEE pari a zero.

Nel caso non venisse allegata l’attestazione ISEE di cui al punto 1, si viene posizionati direttamente nell’ultima fascia.

Nell’ipotesi di iscrizione al servizio di più figli, anche frequentanti scuole diverse, il genitore, o l’esercente la potestà genitoriale, dovrà fare richiesta per ciascun figlio.